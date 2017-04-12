曾經歌喉戰優勝 蔡仁皓現任桃園保大警
桃園市長盃歌唱大賽本月15日將舉行預賽，桃園市警局保安大隊，派出去年曾獲得市警局長盃歌唱大賽亞軍的隊員蔡仁皓參賽，保大表示，蔡仁皓不但是警察世家，還曾在節目校園歌喉戰中獲得優勝，並發行「真愛來敲門」單曲EP，實力十足。
保大表示，蔡仁皓曾在2007年至2008年紅極一時的節目校園歌喉戰中獲得優勝，身高180公分、來自泰雅族的他是保大的「情歌王子」，轉戰成為快樂二世代一員後，發行了「真愛來敲門」單曲EP，2014年考取四等警察特考後，分發到桃園市警局保安警察大隊。
因蔡仁皓在去年的桃園市警局局長盃歌唱大賽中獲得第2名，依照比賽規定今年不可參賽，因此改報名桃園市市長盃歌唱大賽，本月15舉行預賽，29日進行決賽。
蔡仁皓說，由於出生在警察世家，對於警察的工作很有憧憬，但因為對歌唱的熱愛，仍先逐夢了幾年，最後還是決定回歸警職，「警察的工作很刺激，能經歷平常人不會經歷的事，讓我感受到與當歌手完全不一樣的體驗」，會以熱情持續下去。
(中時)
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