美航母進逼朝鮮半島 北韓：核彈已瞄準太平洋彼岸

朝鮮半島局勢日趨緊張，亞洲股市今(12日)大部分下跌。(圖/美聯社)

中美習川會在上週剛結束，美軍很快就派出卡爾文森號航空母艦戰鬥群至東北亞部署，這項行動很明顯是針對北韓而來。對此，北韓方面在今天(12日)表示，已準備好開戰，核彈也已瞄準美國本土！

北韓官媒《勞動新聞》12日刊出社論，以一貫強硬的態度回擊鄰近的南韓，以及部署在周邊的美軍。文章表示：「北韓革命軍正注視著敵軍的一切動向，現在核彈已將南韓與美國的侵略軍基地，甚至美國本土置於核武器瞄準鏡之下。」

北韓人民軍總政治局長黃炳誓也透過電視台發聲說：「若美國和南韓試圖點燃戰火，我們將會用核武攻擊先發制人！」

朝鮮半島當下正處在動盪不安，戰爭即將爆發的謠言四處流傳。受到上述狀況影響，南韓股市呈現迅速下跌；相對地，軍工產業相關股票則逆勢暴漲。

(中時電子報)