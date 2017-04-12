砸車又潑漆 縣議員服務處也遭殃

嘉義縣民雄鄉福樂村埤角發生潑漆砸車事件，一台白色轎車擋風玻璃遭砸毀並被潑紅漆（余信賢翻攝）

嘉義縣民雄鄉福樂村埤角發生潑漆砸車事件，縣議員黃芳蘭服務處的鐵捲門也遭到潑及（余信賢翻攝）

嘉義縣民雄鄉福樂村埤角發生潑漆砸車事件，一台白色轎車擋風玻璃遭砸毀並被潑紅漆（余信賢翻攝）

位在嘉義縣民雄鄉福樂村埤角的民進黨籍縣議員黃芳蘭服務處，在12日早上發現鐵捲門被潑了一大片紅色油漆，停在議員服務處對面的白色國產轎車擋風玻璃遭砸毀並被潑紅漆。

12日凌晨，民進黨籍嘉義縣議員黃芳蘭位在民雄鄉福樂村埤角服務處的一處鐵捲門，被潑了一大片紅色油漆。而停在議員服務處對面的一台白色轎車也深受其害，引擎蓋及擋風玻璃都被潑紅漆，而擋風玻璃還被砸了一個大洞，兇手還將紅漆倒在方向盤上。

12日早上7點，白色國產轎車蔡姓車主，要出門上班時，發現自己的愛車遭到潑漆砸車，便迅速地向轄區北斗派出所報案。

民雄警方在接獲蔡姓女車主報案之後，迅速至案發現場查看調查。警方表示，潑漆事件發生在12日凌晨兩點半左右，有不明人士先朝路旁白色轎車潑紅色油漆並砸毀車量的擋風玻璃，之後又跑到縣議員服務處，朝其中一扇鐵捲門潑了紅色油漆。

員警勘查後，初步認為兇手作案對象應該是針對白色轎車的車主，但有潑漆又砸車，有點警告的意味，但一旁議員服務處的鐵捲門卻遭潑及傷及無辜，與縣議員黃芳蘭無關。據了解，蔡姓女車主在一年多前，也曾經發生過住處被潑紅漆事件，是否這2次的潑漆事件有關聯，民雄警方也正在深入調查中。

(中時)