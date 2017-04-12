北市刑大資訊室組員涉洩標案 判刑2月

台北市刑大資訊室謝姓組員，涉嫌在未開標前，洩漏一件影像檢索標案內容給業者。台北地院今天依公務員洩漏國防以外之秘密文書罪，判有期徒刑2月、得易科罰金，全案可上訴。

這起案件源於，台北市警察局刑事警察大隊在民國100年，承辦台北市警察局「快速智慧影像檢索系統」標案採購業務；未料，謝男在該採購案開標前，涉嫌將招標文件（規格表）洩漏給廠商，遭檢方起訴。

北院認為，謝男不思依法行事及克盡職守，實有不該；不過，考量謝男犯後坦承犯行、態度尚可等，判有期徒刑2月，得易科罰金。1060412

(中央社)