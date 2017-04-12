被控殺害雙親 男子今停止羈押

南投縣一對老夫妻3年前先後死亡，檢警調查，疑兒子王忠義積欠債務，為詐領父母保險金，設局殺害父母。台中高分院今天表示，沒明確證據證明死者被加工致死，停止羈押王忠義。

台中高分院法官今天依照台大法醫研究所科學鑑定結果指出，未有明確的證據，證明死者是被刻意加工死亡，因被告已羈押相當時間，停止羈押王忠義，限制出境、出海，每周六需到指定派出所報到。

台中高分院表示，該案仍有其他證據需要調查，王忠義自104年4月6日羈押至今。

王忠義夫妻被控因積欠債務，為領取雙親農地、房產和保險金，涉嫌設局先後將父母推落溪中致死，檢方去年7月將2人依殺害直系血親尊親屬罪起訴。一審判決，王男弒母部分判處無期徒刑，王妻被判無罪；弒父部分，夫妻均獲無罪。1060412

(中央社)