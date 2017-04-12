柯文哲想連任市長 這3個敵人要先面對
台北市議員林世宗今天質詢市長柯文哲時，提到柯若想連任下屆市長，有遠雄集團董事長「趙藤雄」、世大運吉祥物「熊讚」及「老天爺」3個敵人，柯文哲當場點頭回應。
2018縣市長大選前哨戰即將開打，民進黨籍議員林世宗下午在議會質詢時，問柯若要成功角逐2018縣市長大選，競爭對手是新北市長朱立倫、台南市長賴清德，還是前行政院長張善政？柯則回應，「天曉得」。
林世宗話鋒一轉，向柯文哲說，你若要成功連任有3個敵人，分別是趙藤雄、熊讚及老天爺。
林世宗強調，選舉要到了，趙藤雄是柯文哲最大的敵人也是最邪惡的對手，他將台北大巨蛋玩弄於股掌之間，尤其離選舉越近，他可能越會耗鉅資支持柯的對手。
他也解釋，熊讚代表世大運，若柯文哲將這副好牌「打壞」，不僅政績沒有達標，還會搞砸連任之路、前途茫茫。此外，在8月舉辦的世大運適逢颱風雨季，若老天爺沒有眷顧，又無妥善的雨天備案，媒體及輿論會將柯逼到死角。
柯文哲說面對林世宗提及這3個敵人，均點頭同意，也強調會辦好世大運。而林世宗也贈送柯文哲平安符，要他掛在辦公室，保佑一切平安。1060412
(中央社)
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