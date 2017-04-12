85歲翁擬登聖母峰 盼奪最高齡登頂頭銜

1名85歲老翁將攀爬聖母峰，企圖奪回最年長登頂者頭銜。

美聯社報導，舍川（Min Bahadur Sherchan）計畫下個月登山，5月是聖母峰氣候宜人時期。

擁有17名孫子與6名曾孫的舍川，是在2008年5月首度攀爬聖母峰時，獲得最年長登頂者頭銜，但他的紀錄2013年5月被1名80歲日本老翁給打破。

舍川說他有信心成功攻頂，唯一問題是難以捉摸的天候。

一旦他得以奪回頭銜，他將致力於維護世界和平，前往衝突地區鼓吹世界和平。（譯者：中央社許湘欣）1060412

(中央社)