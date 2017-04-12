江蘇鋼鐵廠二氧化硫外洩 40多人中毒

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

中國大陸江蘇省連雲港市一座鋼鐵工廠今天凌晨傳出二氧化硫外洩。事故造成40多人中毒，均已送醫急救。

新華報業網報導，發生事故的工廠名為金昌特鋼有限公司，是一家專門從事大型冷彎空心型鋼研究、開發、生產的企業。

報導提到，今天凌晨5時工廠內二氧化硫外洩，導致40多人出現不同程度中毒症狀，被送往醫院救治。

據報導，氣體外洩事故發生後，當地相關部門已啟動緊急方案處置。1060412

(中央社)