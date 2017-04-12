大堡礁白化 澳洲每年恐流失百萬觀光客
1份研究今天警告，澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）珊瑚大規模白化，恐導致每年流失超過100萬名觀光客和高達10億澳元（約新台幣233億元）收益。
法新社報導，名列世界遺產的大堡礁再次受到海洋暖化衝擊，研究人員又偵測到1輪大規模白化後，科學家本週表示，礁群連兩年白化，「完全沒有機會」復育。
澳洲獨立智庫「氣候委員會」（Climate Council）在新的研究中說，長度綿延2300公里的大堡礁若進一步受創，恐對觀光前景構成嚴重衝擊，造成約1萬個工作機會流失。
氣候委員會成員休斯（Lesley Hughes）說：「這不只是1項環境議題。大堡礁是澳洲最大的經濟資產之一。」
休斯說：「大堡礁每年替澳洲帶來超過70億澳元的經濟效益，約有7萬人賴以為生。」（譯者：中央社劉文瑜）1060412
(中央社)
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