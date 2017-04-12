外交部：泰國汶萊免簽延長 菲律賓加入
為落實「新南向政策」，外交部公布，自6月1日起針對新南向國家，實施多項簽證放寬措施。
其中，包括泰國及汶萊國民來台免簽證措施試辦期延長至107年7月31日、試辦為期1年菲律賓國民來台免簽證措施。
並且，有條件式開放印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨與寮國國民免簽措施，凡持有中華民國過去10年內核發之簽證（不含勞工簽證）且無違常紀錄者，得於內政部移民署網頁填寫申請表後，獲發多次入境憑證。
此外，提升予斯里蘭卡及不丹的簽證待遇。開放印度、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、不丹及巴基斯坦等國商務人士，經外貿協會駐當地機構推薦者，得適用申請電子簽證（eVisa）。
外交部今天發布新聞稿表示，遵照行政院政策指示，外交部於4月10日召開跨部會會議，邀請主責國安、警政、調查、移民管理、觀光及經貿等業務之相關機關會商決議。
外交部說，預期將有助吸引更多「新南向政策」目標國家旅客來台觀光及洽商，並進一步廣化及深化我國與該等國家間各層面的互動、交流與合作。1060412
(中央社)
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