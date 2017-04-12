葉問徒孫為愛奔山東 開武館傳承詠春拳

詠春拳一代宗師葉問雖已逝世，但他的徒孫陸偉德7年前為了愛，回妻子李沅芳的老家山東定居，並於2014年正式開起了武館。陸偉德說，傳承傳統文化很重要，但大陸的意識不夠。

齊魯網今天報導，許多人從電影「葉問」中領略詠春拳法的通俗和精準，葉問雖然已經逝世，但他的徒孫陸偉德自2010年從香港來到濟南後，一直在練習和教授詠春拳，2014年正式在濟南開設武館。

陸偉德1945年5月在香港出生，從小習武，做過英軍教官、香港廉政公署高級調查主任。1980年代初，陸偉德在葉問之子葉准門下學習詠春拳，憑藉一身武藝和智慧，工作上多次破獲大案、要案，榮獲嘉獎無數。

陸偉德2002年與第一任妻子分開，2009年與濟南女子李沅芳在網路認識。兩人都熱衷於研究周易，一開始語言不通，就透過文字交流。李沅芳是土生土長的濟南人，有過一次婚史，比陸偉德小24歲。

李沅芳婚後也曾嘗試著適應香港生活，但在香港，她認識的人少，語言又不通。陸偉德夫婦2010年回到濟南定居。陸偉德說，濟南天氣很乾冷，靠著李沅芳買給他的羽絨衣褲、大耳罩，總算熬了過來。

談及夫妻相處之道，陸偉德表示，「文化上磨合，生活中忍讓」。現在，李沅芳在詠春堂裡幫忙，她笑稱一人充當保姆、秘書、翻譯等多個職務。陸偉德的3名子女都很喜歡她，她對目前的生活狀態很滿意。

對於詠春拳的傳承，陸偉德說，把傳統文化傳承下去是最重要的事。但他觀察，中國大陸對傳統文化傳承意識不夠，他開武館、教武術，至少能引起社會注意。陸偉德有10名正式徒弟，還持續收學生。1060412

(中央社)