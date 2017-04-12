葉問徒孫為愛奔山東 開武館傳承詠春拳
詠春拳一代宗師葉問雖已逝世，但他的徒孫陸偉德7年前為了愛，回妻子李沅芳的老家山東定居，並於2014年正式開起了武館。陸偉德說，傳承傳統文化很重要，但大陸的意識不夠。
齊魯網今天報導，許多人從電影「葉問」中領略詠春拳法的通俗和精準，葉問雖然已經逝世，但他的徒孫陸偉德自2010年從香港來到濟南後，一直在練習和教授詠春拳，2014年正式在濟南開設武館。
陸偉德1945年5月在香港出生，從小習武，做過英軍教官、香港廉政公署高級調查主任。1980年代初，陸偉德在葉問之子葉准門下學習詠春拳，憑藉一身武藝和智慧，工作上多次破獲大案、要案，榮獲嘉獎無數。
陸偉德2002年與第一任妻子分開，2009年與濟南女子李沅芳在網路認識。兩人都熱衷於研究周易，一開始語言不通，就透過文字交流。李沅芳是土生土長的濟南人，有過一次婚史，比陸偉德小24歲。
李沅芳婚後也曾嘗試著適應香港生活，但在香港，她認識的人少，語言又不通。陸偉德夫婦2010年回到濟南定居。陸偉德說，濟南天氣很乾冷，靠著李沅芳買給他的羽絨衣褲、大耳罩，總算熬了過來。
談及夫妻相處之道，陸偉德表示，「文化上磨合，生活中忍讓」。現在，李沅芳在詠春堂裡幫忙，她笑稱一人充當保姆、秘書、翻譯等多個職務。陸偉德的3名子女都很喜歡她，她對目前的生活狀態很滿意。
對於詠春拳的傳承，陸偉德說，把傳統文化傳承下去是最重要的事。但他觀察，中國大陸對傳統文化傳承意識不夠，他開武館、教武術，至少能引起社會注意。陸偉德有10名正式徒弟，還持續收學生。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。