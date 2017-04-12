NBA魔獸得分籃板雙十 老鷹宰黃蜂

美國職籃NBA亞特蘭大老鷹今天以103比76擊敗夏洛特黃蜂，老鷹中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）19分12籃板。老鷹季後賽首輪將對上華盛頓巫師。

法新社報導，老鷹今天贏球後拉出一波4連勝，也確保他們東區第5種子的位置，將於週末開打的季後賽對上第4種子的巫師。

霍華德今晚9投7中，老鷹本季與黃蜂對陣4次，今晚僅是第一次贏球；米爾塞普（Paul Millsap）、伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）各攻下10分，老鷹隊早早在第4節就把主力球員換下休息。

老鷹隊今晚全員得分開張，先前8場比賽因鼠蹊扭傷缺陣的塞福羅薩（Thabo Sefolosha），今晚在第2節登場，雖只得4分，但仍趕上季後賽。1060412

(中央社)