國民黨：文化台獨讓台灣邊緣化
中國國民黨副主席林政則今天表示，民主進步黨執政後，帶有「去中國」意涵的「文化台獨」行徑，加深對岸疑慮；「文化台獨」導致台灣更為邊緣化，不斷往下沉淪。
國民黨中常會下午邀文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國專題演講「文化台獨去中國，兩岸關係雪加霜」。
龐建國表示，去年總統蔡英文勝選與就職典禮上的談話，都是希望維持兩岸現狀，大陸對此聽其言、觀其行，但民進黨上任後卻廢止微調課綱、去孫中山、去蔣中正。
龐建國表示，台灣問題是中共的核心利益，但不是優先議題。對於蔡政府的文化台獨，大陸方面在不急於地動山搖之餘，「九二共識」的底線絕不會鬆動，兩岸官方接觸免談，讓時間推移出更明顯的兩岸消長，讓台灣國際活動和對外經貿的空間越來越萎縮，用大包圍的形式鎖住一個不斷邊緣化的台灣，看蔡總統能撐多久，只是，苦的是台灣老百姓。
代理主席林政則指出，民進黨執政不到1年，已先後廢止微調課綱、去孫中山、去蔣中正等帶有「去中國」意涵的「文化台獨」行徑，加深了海峽對岸的疑慮。因此，大陸才會強調反對「任何形式的台獨」。
林政則表示，「文化台獨」割裂出去的，不僅是海峽對岸，還有全世界的華人社群，只會讓台灣失去海內外華人的向心，使得在國際間更加孤立，導致台灣更為邊緣化，不斷往下沉淪。1060412
(中央社)
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