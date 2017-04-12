光世代電路月租費降5％ 338萬戶受惠
NCC今宣布核定調降中華電信光世代電路零售批發價，調整後零售價月租費降幅約5.01%至5.21%，相當調降新台幣16至26元，約338萬用戶受惠。
國家通訊傳播委員會（NCC）今天下午舉行記者會表示，委員會議核定調降中華電信固定通信業務光世代電路零售批發價及國內數據電路、網際網路雙方互連批發價業務資費案。
依此調降方案，中華電信光世代電路零售價月租費降幅約5.01%至5.21%、光世代電路批發價月租費降幅約3.81％至4.02％、網際網路雙方互連批發價由314元/Mbps元降至170元/Mbps元，降幅約45.8598%，並回溯至106年4月1日實施。
NCC表示，光世代電路零售價月租費相當於價格調降16至26元，約有338萬用戶受惠，全體用戶一年受惠金額高達8億9257萬元。此外，網際網路雙方互連批發價費率降幅也是10年以來最大，可望降低台固、遠傳等業者頻寬取得成本，提供更優質的網路服務或降價。
NCC指出，這次光世代電路資費調降，是以中間價格為重點，希望藉此引發零售價格下降，引導ADSL寬頻上網用戶，升級到高速光纖，全體國民享有更質優價廉的數位經濟服務。
NCC也提醒，中華電信應以網頁公告等明顯方式，完整揭露資費調整內容，讓用戶簡明迅速瞭解所適用方案調降情形，落實回饋消費者美意。1060412
(中央社)
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