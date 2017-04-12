見美議員 李克強要大陸雞換美國牛

中國大陸國務院總理李克強日前會晤美國國會議員訪問團時，美國議員要求中國大陸開放進口美國牛肉。李克強說，中國大陸願意進口美牛，但也希望美方能盡早解除對中國大陸雞肉的禁令。

李克強日前在北京中南海接見包括4名聯邦參議員與2名聯邦眾議員組成的美國國會議員訪問團。這是「川習會」後首批造訪中國大陸的美國國會議員，也是去年美國國會選舉後，首批到訪中國大陸的國會訪問團。

根據新京報報導，李克強表示，中國大陸國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）的成功會晤，達成一系列重要共識，確立繼續推動中美關係向前發展的基調。這是一個十分積極的訊號，表明中美關係完全可以在溝通基礎上「不斷向好」。

來自美國蒙大拿州的參議員當面向李克強提出希望中國大陸盡快解除美牛禁令，李克強給了軟釘子說，中國大陸願意進口符合品質與健康標準、有市場競爭力的美牛，這有助於豐富中國大陸消費者的選擇。

他話鋒一轉表示，「但也要推動公平貿易」。中國大陸的雞肉在國際市場上也很有競爭力，希望美方也盡早解禁中國大陸雞肉的進口，這樣才能更好體現公平貿易。

關於中美貿易不平衡問題，李克強表示，中國大陸政府會繼續有步驟地降低關稅，不會保護落後，願意讓有競爭力的產品進入中國大陸，但也希望美國能放寬高科技產品對中國大陸的出口限制，「這樣會非常有利於兩國貿易的平衡」。1060412

(中央社)