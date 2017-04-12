進擊的巨人「衝破」晴空塔 350公尺高空新亮點
進擊的巨塔！日本東京晴空塔和動畫《進擊的巨人》4月起合作推出一系列活動，於350公尺高空觀景台展出「破窗而入的大型巨人」，走出高空電梯門就能感受到巨人襲擊晴空塔的震撼感；此外，為期3個月的限定活動也推出「巨人的後頸」料理，挑戰粉絲的視覺與膽量，為日本地標晴空塔夜景帶來不同的話題新亮點。
東京晴空塔與人氣漫畫改編而成的動畫《進擊的巨人》聯手打造「進撃的巨塔」，即日起到7月14日，於晴空塔第一及第二觀景平台展出，除了可朝聖原汁原味的角色台詞演出，走出350公尺的第一觀景台電梯門後，即可見「破窗而入的大型巨人」襲來。
而450公尺高空的第二觀景平台，打造為調查兵團「進撃の巨塔」的部署基地，結合360度透明觀景窗呈現新原創動畫「進擊的巨塔」，在東京的高空景色中感受進擊巨人的震撼程度。另展覽期間也推出多項主題料理，如有「巨人後頸」製成的「燉肉」，寫實肌肉線條挑戰粉絲的視覺與味蕾。
此外，日本大阪環球影城「UNIVERSAL COOL JAPAN 2017」於即日起到6月25日，亦打造《進擊的巨人》等身大的「鎧之巨人」，吸引粉絲自動送上門當巨人手中獵物，成為人氣打卡拍照景點；另富士急高原樂園也將於4月20日開設《進擊的巨人》主題區域，遊客將乘坐半球體椅座結合20公尺大屏幕，以及360°VR劇場等，展開一場身歷其境的立體裝置遊樂體驗。
(中時電子報)
文章來源：東京晴空塔Taiwan
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。