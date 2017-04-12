進擊的巨人「衝破」晴空塔 350公尺高空新亮點

日本東京晴空塔和動畫《進擊的巨人》4月起合作推出一系列活動，於350公尺高空觀景台展出「破窗而入的大型巨人」。(圖/晴空塔官網)

「巨人後頸」製成的「燉肉」，寫實肌肉線條挑戰粉絲的視覺與味蕾。(圖/晴空塔官網)

Irina（@greywardenn）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 11 9:18下午 PDT 張貼

きりん（@kirinsan_11）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 11 6:10上午 PDT 張貼

進擊的巨塔！日本東京晴空塔和動畫《進擊的巨人》4月起合作推出一系列活動，於350公尺高空觀景台展出「破窗而入的大型巨人」，走出高空電梯門就能感受到巨人襲擊晴空塔的震撼感；此外，為期3個月的限定活動也推出「巨人的後頸」料理，挑戰粉絲的視覺與膽量，為日本地標晴空塔夜景帶來不同的話題新亮點。

東京晴空塔與人氣漫畫改編而成的動畫《進擊的巨人》聯手打造「進撃的巨塔」，即日起到7月14日，於晴空塔第一及第二觀景平台展出，除了可朝聖原汁原味的角色台詞演出，走出350公尺的第一觀景台電梯門後，即可見「破窗而入的大型巨人」襲來。

而450公尺高空的第二觀景平台，打造為調查兵團「進撃の巨塔」的部署基地，結合360度透明觀景窗呈現新原創動畫「進擊的巨塔」，在東京的高空景色中感受進擊巨人的震撼程度。另展覽期間也推出多項主題料理，如有「巨人後頸」製成的「燉肉」，寫實肌肉線條挑戰粉絲的視覺與味蕾。

Tzu-ning（@snowmiku421）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 11 10:41上午 PDT 張貼

此外，日本大阪環球影城「UNIVERSAL COOL JAPAN 2017」於即日起到6月25日，亦打造《進擊的巨人》等身大的「鎧之巨人」，吸引粉絲自動送上門當巨人手中獵物，成為人氣打卡拍照景點；另富士急高原樂園也將於4月20日開設《進擊的巨人》主題區域，遊客將乘坐半球體椅座結合20公尺大屏幕，以及360°VR劇場等，展開一場身歷其境的立體裝置遊樂體驗。

(中時電子報)