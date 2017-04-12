U18冰球賽被大陸選手打 柯P：打回去啊
台北市長柯文哲今在市議會備詢，議員謝維洲問及，日前世界U18冰球賽中，大陸和台灣選手打大群架，柯如何看待大陸選手的挑釁，沒想到柯竟稱，「禮尚往來」，他們怎麼打，「我們就打回去啊」。
世界U18冰球賽上月底在小巨蛋舉行，台灣與大陸對戰時，與觀眾席爆發口角衝突，接著雙方選手在場上打起群架。謝維洲今問柯，大陸球員挑釁的行為可取嗎？柯回稱，你打人家，人家也能打你，禮尚往來，他們怎麼打人，我們就打回去，就那麼簡單。
謝維洲又問，世大運8月將登場，屆時排球將在陸軍專校比，籃球安排在松山高中，館內講台上都有國旗，到時是否會拿掉。柯直言「我不曉得。」世大運執行長蘇麗瓊補充說明，當初爭取辦世大運有簽署協定，場館內旗幟需按照奧會模式，但是場館範圍是否包括講台，還有溝通的空間。
謝維洲質疑，若大陸人在世大運期間，對中華民國國旗出現有意見，柯是會取締還是力挺？柯表示，只要不影響賽事，不會干預。蘇麗瓊說，觀眾席是開放的，不會限制民眾，但基於維安理由，有規範旗幟的大小，且旗桿不能帶進場。
世大運舉辦在即，議員阮昭雄質疑，現階段售票、行銷方式都未出爐，怎麼宣傳賽事。蘇麗瓊說，還沒那麼快，預計6月才會開賣，5月將配合世大運全面啟動的影片加強促銷。
(中時)
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