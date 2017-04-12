地表最強孕婦Ella生了！白羊兒「勁寶」誕生

日前還挺九個月大肚熱舞的Ella，被傳在今天生下兒子「勁寶」。(取材自Ella臉書)

微博盛傳Ella生子。（圖／取自八組兔區每日爆料微博）

SHE大陸歌迷盛傳Ella順產當媽。（圖／取自八組兔區每日爆料微博）

微博熱傳Ella生兒。（圖／取自永樂票務武漢站微博）

恭喜！女子天團S.H.E成員陳嘉樺（Ella）與老公賴斯翔結婚4年多，去年10月宣布懷孕喜訊，今(12日)網上盛傳Ella順利產下寶貝兒子「勁寶」，對此，Ella所屬華研回應：「謝謝大家的關心，Ella已順利生產，母子均安，Ella正在休息中，有後續進度會再同步通知大家」。

Ella結婚快5年，於去年中旬宣布懷孕。(中時資料照片)

陳嘉樺停工待產期間，時常曬出素顏美照，大秀纖細身材，本月8日她更挺著9月孕肚，大跳〈渾身是勁〉，直言已經準備好兒子隨時誕生，笑說「地表最強孕婦又增一枚」，片中見她除肚子微凸外，四肢仍相當纖細，好姊妹Selina則說第一時間嚇到心臟快跳出來，笑虧Ella「瘋婆子」。

Ella去年10月秀出兩條線驗孕棒照片，正式宣布將成為S.H.E中第一個當媽成員，由於先前遵守未滿3個月不能公開的習俗，讓Ella直言「把我給憋慘了」，夫妻倆加上愛犬布丁、兒子勁寶，將成為一家4口幸福家庭，S.H.E之後三人合體現身，大爆Ella將測過的驗孕棒在某次聚會中轉送給她們當禮物，讓Selina、Hebe又驚又喜，並預定要當勁寶的乾媽一號、二號，搶著寵愛這S.H.E之間的第一個寶貝。

(中時電子報)