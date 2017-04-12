地表最強孕婦Ella生了！白羊兒「勁寶」誕生
恭喜！女子天團S.H.E成員陳嘉樺（Ella）與老公賴斯翔結婚4年多，去年10月宣布懷孕喜訊，今(12日)網上盛傳Ella順利產下寶貝兒子「勁寶」，對此，Ella所屬華研回應：「謝謝大家的關心，Ella已順利生產，母子均安，Ella正在休息中，有後續進度會再同步通知大家」。
陳嘉樺停工待產期間，時常曬出素顏美照，大秀纖細身材，本月8日她更挺著9月孕肚，大跳〈渾身是勁〉，直言已經準備好兒子隨時誕生，笑說「地表最強孕婦又增一枚」，片中見她除肚子微凸外，四肢仍相當纖細，好姊妹Selina則說第一時間嚇到心臟快跳出來，笑虧Ella「瘋婆子」。
Ella去年10月秀出兩條線驗孕棒照片，正式宣布將成為S.H.E中第一個當媽成員，由於先前遵守未滿3個月不能公開的習俗，讓Ella直言「把我給憋慘了」，夫妻倆加上愛犬布丁、兒子勁寶，將成為一家4口幸福家庭，S.H.E之後三人合體現身，大爆Ella將測過的驗孕棒在某次聚會中轉送給她們當禮物，讓Selina、Hebe又驚又喜，並預定要當勁寶的乾媽一號、二號，搶著寵愛這S.H.E之間的第一個寶貝。
(中時電子報)
關鍵字：Ella
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。