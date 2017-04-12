林嘉欣情人節收6尺大禮 笑稱不拚老三
金馬影后林嘉欣今天表示，情人節在日本拍廣告，意外收到6尺高的大禮物，心跳的感覺很好，但目前育有兩女的林嘉欣說，不考慮再拚老三，要多點時間做自己喜歡的事。
林嘉欣的膚質晶瑩透亮，被《百日告別》的男主角石頭稱為「絲綢般的女人」，好膚質還被日系保養品牌雪肌精相中，獲邀成為中、港、台地區代言人，今天下午出席品牌活動分享護膚心得和獨門「減法保養法」。
她說，自己不喜歡瓶瓶罐罐、繁複的保養程序，減法保養法有時只要兩個步驟就可做好最佳保養，非常適合她。而她除了適量的保養外，也會利用港式煲湯內服，像目前正逢春夏季節交替，有乾、渴問題，羅漢果燉排骨、冬瓜薏仁湯都是簡單易上手的湯品。
林嘉欣還透露在日本拍品牌廣告時，正逢西洋情人節，先生一大早就「快遞」自己飛到日本探班，讓林嘉欣驚喜收到6尺高的大禮物，連聲尖叫，也為2010年結婚後又育有兩女的婚姻生活更添浪漫。
石頭今天也以錄音驚喜現聲，邀請林嘉欣出席五月天5月在香港的演唱會，林嘉欣表示會純觀賞，不會上台表演唱歌。1060412
(中央社)
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