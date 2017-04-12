彰市污水下水道 第一期工程動工
彰化縣推動彰化市污水下水道工程，彰縣水資處指出，彰化市污水下水道工程將分4期推動，第一期7年內推動2萬3000戶接管。
彰化縣政府水利資源處處長陳詔慶說，縣政府推動彰化市污水下水道工程，目前規劃分為4期來推動，總經費約需要新台幣102億元，而第一期工程約需要47億元，縣府計畫在7年內完成2萬3000戶的接管作業，完成總長約43公里的主次幹管以及分支管網。
陳詔慶表示，第一期工程施工範圍為泰和路2段415巷以南、彰秀路以北、金馬路以東，同時顧慮到對交通的衝擊，施工時不會以明挖的方式進行，而是以地下推進的方式處理，而正在進行施工的路段，約50公尺會有1處施工井，周邊也會有警示。
縣府水資處指，第一期管網工程目前正在進行中，原本預計在民國111年1月完工，不過為了降低施工時對民眾生活以及交通的衝擊，縣府已要求承攬廠商增設工班和工作面，預計工期可以縮減17個月，提早到民國109年7月完工。1060412
(中央社)
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