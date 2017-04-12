龍岡米干節登場 展現雲南異族風情
2017年龍岡米干節開幕記者會今(12)日下午舉行，身穿傳統服裝的各族居民打歌唱跳，展現難得一見的異族風情。
桃園市長鄭文燦應邀出席，社區居民特地以彩繩攔路儀式迎接，還踩著舞步打跳入座。鄭文燦致詞時表示，米干節迄今已進入第7年，除了讓民眾體驗雲南少數民族的風土人情，手抓飯盛宴更是受到大家歡迎，但由於水情吃緊，原本將舉辦的潑水節改為點水祈福。
此外，在4月22日及23日壓軸登場的火把節更是精采可期，現場將燃起篝火並展演特色歌舞，充份展現雲南特有的節慶氛圍。
(中時)
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