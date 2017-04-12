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外交部放寬新南向國家簽證措施 6月上路

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歡迎來台灣 外交部放寬新南向國家簽證措施
外交部、交通部下午舉行聯席記者會，外交部領務局長陳華玉（右2）宣布多項「新南向政策」相關國家的放寬簽證措施。（觀光局提供）

外交部領務局長陳華玉、交通部觀光局長周永暉今天下午在交通部聯袂舉行記者會，為落實新南向政策，外交部遵照行政院指示，並經跨部會協商評估後獲致共識，自6月1日起實施多項簽證放寬措施，預期將有助吸引更多旅客來台觀光及接洽商務。

陳華玉表示，外交部於4月10日召開跨部會會議，邀國安、警政、調查、移民管理、觀光及經貿等業務相關機構會商，並決議如下：

一、泰國及汶萊國民來台免簽證措施試辦期延長至107年7月31日：外交部自上（105）年8月1日試辦該措施後，泰國及汶萊兩國來台旅客呈現大幅成長，上年泰、汶來台旅客分別成長57.26%及52%。本年1月至2月泰國來台旅客成長率更高達91.83%，而在台逾期停留、非法打工及犯罪率均在可控制範圍內，因此決議延長試辦1年。

二、試辦予菲律賓國民來台免簽證措施，為期1年。周永暉補充說，菲律賓人去年來台人數為17萬2475人、成長率23.88%，也是今年努力的方向之一。

三、擴大「東南亞國家人民來台先行上網查核系統」適用條件：此係有條件式免簽措施，針對印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨與寮國國民，凡持有我國過去10年內核發之簽證（不含勞工簽證）且無違常紀錄者，得於內政部移民署網頁填寫申請表後，獲發多次入境憑證。

四、提升予斯里蘭卡及不丹的簽證待遇：該兩國原均屬我駐外館處從嚴審核簽證的國家，無法申請來臺觀光簽證；經跨部會討論決定，提升予斯里蘭卡及不丹之簽證待遇，該兩國國民將得申請觀光簽證來臺。

五、開放印度、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、不丹及巴基斯坦等南亞六國商務人士，經外貿協會駐當地機構之推薦者，得適用申請電子簽證（eVisa）。

為便利「新南向政策」目標國家人民來台短期觀光、洽商、探親及從事文化交流等活動，自上年8月1日起針對東協10國及印度採行多項簽證放寬措施，包含：試辦泰國及汶萊兩國免簽證、新增「東南亞國家人民來台先行上網查核」及「觀宏專案」適用國家並放寬申辦條件、得核發東協國家人民2年以上長效期多次入境簽證、開放菲律賓為「電子簽證」適用國家、簡化緬甸籍僑外生之應備文件及取消名額限制等。

鑒於上述相關措施實施迄今成效顯著，且違常情形尚在可控制範圍內，行政院爰指示針對「新南向政策」目標國家進一步研議簽證放寬措施之可行性。

(中時)

關鍵字：簽證新南向政策東協觀光外交部
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