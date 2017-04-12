馬公市文澳商場活化 攤位招租至4月20日

為振興馬公市公共造產文澳商場活化，現階段規劃辦理空攤位招租，以短期租約方式（1個月及4個月，得續租2次）辦理，期透過生活百貨、美食、特色文創商品導入，活絡商場整體營運。

招租登記日期至4月20日，歡迎有興趣之公司行號、團體及個人提出申請，相關招租事宜簡述如下：

一、招租攤位數量：澎湖縣馬公市公共造產文澳商場D-2、D-3、D-5，總計3攤位。

二、招租對象：公司行號、團體（以負責人為申請人）及個人。

三、攤位內容：生活百貨、美食（乾糧、不需炊火、爐具等）、特色文創商品等。

四、收費方式：

（一）租金：

承租方式有下列二種，請申請人自行選擇：

1.方式一：以1個月為單位，每月新臺幣866元，得續租2次（共計得承租3個月），另需繳交保證金新臺幣1,500元。

2.方式二：以4個月為單位，每月新臺幣866元，得續租2次（共計得承租12個月），另需繳交保證金新臺幣6,000元。

※承租期間內每月請假最多不得超過7日，逾7日者，不再續租。

（二）電費：1度4元，按每月實際使用度數收費。

（三）清掃費：每月新臺幣50元。

（四）水電表租金：每月新臺幣20元。

五、招租方式：

（一）公告日期：即日起至106年4月20日。

（二）本案採評選方式辦理，評選時間俟登記截止後，另行通知。

（三）登記方式：填妥申請書，於公告期間繳交至馬公市公所民政課。（聯絡電話：06-9272173#123）

（四）評選方式：

1.資格審查：

（1)申請人需年滿20歲或未成年已結婚者。

（2）申請人在澎湖縣公有零售市場或攤販集中場內無承租其他攤（舖）位，以1戶1攤為原則。（同戶籍地址以申請1戶為基準）

2.評選：以簡報及現場詢答。（詳情請參閱招租須知）

3.評選項目：

（1）商品特色性（35%）

（2）行銷之完整性及合理性（35%）

（3）行銷經驗、能力及信譽（15%）

（4）簡報及答詢（15%）

六、錄取：

（一）正取承租人3名；備取2名。錄取後以現有空攤位抽籤決定之。

（二）承租起迄日於簡報中，自行報告。

（三）於獲通知通過審核日起7日內簽約，10日內開始營業。

（四）未於7日內簽約及10日內開始營業者，沒入保證金。

若有任何疑問請逕洽馬公市公所民政課，聯絡電話： 927273#123。申請表件請自行至公所網站下載或至馬公市公所索取。

(中時)