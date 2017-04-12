認識毒品 多媒體互動展登場
知道毒品長得什麼樣子嗎？知道毒品什麼氣味嗎？結合擴增實境新科技的「識毒：你所不知道的毒品真相」多媒體互動特展，即日起至25日在屏東火車站展出。
近年來青少年碰觸菸、毒、酒、檳成癮物質及毒品氾濫情形日趨嚴重，屏東縣政府與中國信託反毒教育基金會共同主辦「識毒：你所不知道的毒品真相」多媒體互動特展。
今天在開幕活動中，中信基金會副董事長王卓鈞表示，屏東是第11個舉辦特展的縣市，特展結合擴增實境新科技，並有國內外最新毒品資訊及毒癮個案生命歷程等，今年9至10月，中信反毒基金會的3D電影巡迴車也將到屏東縣8個國中巡迴展出。
特展有別於過去教條式的圖文展出及反毒宣導內容，除了結合擴增實境新科技、國內外最新毒品資訊及毒癮個案生命歷程外，現場還展示各級毒品，有被偽裝成美味包裝的糖果、巧克力毒品，也有粉狀安非他命或膠囊式毒品，還有安非他命及大麻的模擬味道，讓民眾嗅聞。
另外，也展出1組由美國緝毒署教育基金會提供的吸毒10年容貌變化的照片，還有戒毒模擬牢房，期透過科技體驗、心靈感受及親身體驗方式，將反毒意識深植觀展者的心中，並建立起正確觀念。1060412
(中央社)
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