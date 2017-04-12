飛機噴藥防白蛾是謠言 民眾嘸免驚
「飛機噴藥防白蛾」網路謠言，近日再度重出江湖，在LINE聊天軟體上瘋傳！台中市農業局澄清，從未以空中噴灑藥劑方式進行，呼籲民眾「嘸免驚！」
台中市農業局表示，近日Line上流傳的謠言內容為「15日至25日台中市要執行飛機噴藥防治白蛾，請大家不要外出、不要曬棉被，也不要外出吃東西」，此純屬錯誤的網路謠言，之前已多次出現，並經市府澄清。
農業局指出，台中市常見危害作物的蛾類有斜紋夜蛾、甜菜夜蛾及黑角舞蛾等，農業局每年均以昆蟲性費洛蒙誘捕，或是黏貼紙方式進行防治，從未採用空中噴灑藥劑方式。
除市府的防治措施，行政院農委會農業試驗所也對各區持續進行害蟲密度調查，監控害蟲的消長，以適時進行防治，減少對作物的損害。1060412
(中央社)
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