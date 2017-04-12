憂國際局勢變動 日圓走強日股下挫

日本東京股市今天收低，主因擔憂中東地區和朝鮮半島緊張局勢升高，日圓兌美元升至5個月高點。

法新社報導，美國攻擊敘利亞，加上美國和北韓之間武力威嚇情勢升高，交易商關注情勢發展。

緊張的投資人經常在不穩定的時局中，買進被視為是安全避風港的日圓。美元兌日圓自去年11月以來首度跌至110日圓以下，今天報109.52日圓，相較之下紐約匯市昨天下午報109.65日圓；東京匯市早盤報110.66日圓。

強勢日圓不利日本出口商，因會造成他們獲利降低，經常導致股市下挫。

日經225指數今天下挫1.04%，或195.26點，收18552.61點。東證一部指數跌1.04%，或15.56點，來到1479.54點。

岡三證券公司（Okasan Online Securities）評論說：「因地緣政治風險提高，將損及逢低買進意願，日圓可能持續走強一段時間。」1060412

(中央社)