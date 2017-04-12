憂國際局勢變動 日圓走強日股下挫
日本東京股市今天收低，主因擔憂中東地區和朝鮮半島緊張局勢升高，日圓兌美元升至5個月高點。
法新社報導，美國攻擊敘利亞，加上美國和北韓之間武力威嚇情勢升高，交易商關注情勢發展。
緊張的投資人經常在不穩定的時局中，買進被視為是安全避風港的日圓。美元兌日圓自去年11月以來首度跌至110日圓以下，今天報109.52日圓，相較之下紐約匯市昨天下午報109.65日圓；東京匯市早盤報110.66日圓。
強勢日圓不利日本出口商，因會造成他們獲利降低，經常導致股市下挫。
日經225指數今天下挫1.04%，或195.26點，收18552.61點。東證一部指數跌1.04%，或15.56點，來到1479.54點。
岡三證券公司（Okasan Online Securities）評論說：「因地緣政治風險提高，將損及逢低買進意願，日圓可能持續走強一段時間。」1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。