談大邱小邱 童仲彥：好朋友沒有句點
遭民進黨開除黨籍的台北市議員童仲彥，今天赴議會質詢後遭媒體包圍，記者詢問，之後會與服務處主任邱惠美、邱姓嫩妹劃下句點嗎？童也回應，「好朋友是沒有句點的」。
日前遭民進黨開除黨籍的童仲彥，歷經毆妻風波、又在媒體前高調向服務處主任邱惠美示愛後，昨天被週刊爆出在清明連假時，與一名同樣姓邱的嫩妹同遊峇里島，而邱女也在臉書上發布以「Bali賤人的畢業旅行」為名的29張照片，引起軒然大波。
童仲彥今天赴議會質詢柯文哲後遭媒體重重包圍，他說，他現在在基督教女青年會上課，上午去完後覺得心情開朗很多，也找到新方向，好好上完這些課後能更認識自己，也希望未來他的女人、女孩是幸福的，但這過程中需要好好努力。
媒體詢問，現在是否與邱主任、邱姓嫩妹劃下句點？童仲彥回應，「好朋友是沒有句點的」。記者追問，那是不是還有聯繫？他則說，「有的有、有的沒有，朋友的聯繫都是不一定的、無法預期的」。1060412
(中央社)
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