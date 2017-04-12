高市前鎮警查獲父子檔改造槍械出售

高雄市前鎮分局查獲槍及刀械，起獲改造槍枝及子彈。（呂素麗翻攝 ）

高雄市前鎮分局查獲槍及刀械，將李姓父子及買家共3人移送法辦。（ 呂素麗翻攝）

高雄市前鎮分局查獲槍及刀械，起獲8支武士刀及掃刀等刀子。（呂素麗翻攝）

屏東1對父子聯手以改造槍械為生，爸爸改造槍，兒子除了替父跑腿送貨，自己也愛好改刀械，高雄警方根據線報，跨區破獲，起出1把改造手槍及8支武士刀、掃刀等刀械及毒品，並逮捕父子及1位買家；父子否認改造槍械販售，買家也否認買槍，移送法辦後，李父收押，兒子及買家各以2萬及10萬元交保。

高市前鎮分局獲報，住屏東李姓男子（46歲）涉嫌夥同從母姓的甘姓兒子（18歲）改造槍枝，並對外兜售，另查出家住高市鳥松區的李姓男子（49歲）日前曾向李嫌買槍，遂報請屏東檢方指揮。

警方見時機成熟，昨天凌晨4點許，由偵查隊長謝博文親自帶專案小組成員10餘人，分別持搜索票，兵分多路，至高雄市鳥松區、屏東縣內埔鄉等處所同步搜索。

警方在父子檔家中查獲8支包括武士刀、掃刀等刀械，但沒有槍枝和改造工具，父子辯稱，刀子是兒子有興趣自行改造，用來防身，沒有買賣；但警方在涉嫌買槍李男家中起獲改造手槍1把、子彈10發與安毒吸食器等物，將3人帶回。

3人都否認犯行，涉嫌買槍的李男供稱，改造的槍枝是李男無償給他使用，不是買的；李嫌則否認改槍及賣槍，更否認李男那把槍是他；警方訊後依槍砲、毒品罪嫌將3人移送屏東地檢，李姓父親遭收押，甘男和李姓買家則分別以2萬、10萬元交保。

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(中時)