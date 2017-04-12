暴力討債開槍恐嚇 風飛砂幫14人落網

警方逮捕風飛砂幫14名嫌犯到案。(林郁平翻攝)

警方查獲大批改造槍械工具等贓證物。(林郁平翻攝)

近來新竹地區風飛砂幫派分子仗著龐大勢力，欲壟斷砂石及土方價格，導致與其他幫派發生相互攔車甚至開槍等治安重大案件，並涉及多起暴力討債。刑事局接獲相關情資後，由偵查第一大隊及偵查第四大隊結合轄區警方，針對風飛砂幫分子進行偵辦蒐報。

警方調查，風飛砂幫57歲洪姓大老，聚集幫派成員暴力討債，去年連續教唆幫眾至被害人住處潑漆、撒冥紙、丟擲雞蛋等方式逼討債務。此外，洪嫌因覬覦新竹市某養生館，欲併吞該店獨攬經營，與該店合夥人設局誣陷被害人，造成公司資金週轉困難，要求被害人讓渡股權，被害人拒絕後，洪嫌竟教唆幫眾前往砸店。

該幫另名36歲張姓成員，去年9月間公然於新竹縣省道上率幫眾攔下砂石車，並開槍恐嚇司機，時常糾眾滋事毆打多名被害人。警方在偵辦期間，還發現張嫌等人設局在新竹縣內某汽車旅館埋伏，持電擊棒控制、強押被害人，強盜被害人財物，並因典當糾紛，夥同共犯前往新竹縣某當舖開槍恐嚇，張嫌在竹北市租屋處還改造槍械及販毒，行徑非常囂張。

專案小組經長期蒐證後，今（12）日同步拘提洪嫌、張嫌等14名幫眾到案，查扣疑似K他命約1公斤、分裝袋、改造9公厘手槍槍管、膛室1隻、上滑套1具、槍機座2具、彈簧條3隻、喜得釘火藥1粒、改造子彈5枚及已擊發彈殼1枚、鑽台、砂輪機、子彈及銀行存摺、帳冊、本票存根聯等贓證物。全案訊後，依恐嚇取財、強盜、妨害自由、傷害、毀損、槍砲、組織犯罪及毒品等罪嫌移送法辦。

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(中時)