連江國賓都說讚 夏語心倒奶汗濕乳溝讓男粉崩潰！
藝人夏語心皮膚白皙又長得甜美，且身材玲瓏有緻，是不少人心目中的女神，過去她曾經分享過如何在13天內練出讓人羨慕的腹部川字肌，笑稱被教練逼到極致，也常看見她在臉書分享從事各種運動的照片，足見女神要維持S曲線，也是煞費苦心的，日前她又分享上完健身房的照片，可完全展現了傲人成果，連男星江國賓都認證按讚！
為了維持好身材，藝人夏語心下足了工夫，一有空就往健身房或舞蹈教室跑，練出一身健康美，前天，她貼出一張運動完的濕身照，只見她頂著素顏仰躺在瑜珈墊上，上身僅穿著運動內衣，「北半球風情」一覽無遺，更有感的是，她果真如標籤所言「超級爆汗」，直呼：「格鬥有氧我又差點累死了」，胸前噴濺了汗水，左胸下的刺青若隱若現，十足地性感撩人，讓男粉絲直呼崩潰！
(中時電子報)
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