台南市政會議邀施振榮以王道思想談智慧城市

宏碁集團創辦人施振榮應邀在台南市政會議發表專題演講。（洪榮志翻攝）

宏碁集團創辦人施振榮今天在台南市政會議專題演講時認為，在智慧城市的發展策略上，市府需借重現有矽島及資通訊科技的優勢，並強化以市民為中心的創新，更要以服務為導向，整合跨界能力，建構各項共創價值利益平衡的王道平台及產業生態。

台南市政府邀請施振榮以「從王道談智慧城市暨台灣產業升級新契機」為題，在市政會議發表專題演講後，市長賴清德除感謝施振榮優先與台南市合作智慧路邊停車管理系統與自駕車系統外，還表示未來將結合中央政府、產官學界共同集思廣益擘劃智慧城市藍圖，增加城市競爭力。

施振榮說，亞洲將是未來世界最大的市場，目前台灣已是全球矽製造的重鎮，不論產量或密度都是全球最高，在面對未來的挑戰上，他提出台灣未來新願景，即是以世界的「創新矽島」作為新定位，並打造台灣成為世界東方矽文明的發祥地。

施振榮強調，如果要打造東方矽文明的智慧城市，應該要改變思維、資源重置，聚焦華人優質生活創新運用，並由政府提供誘因，引進民間資源及承諾，再以民間為主導，迎接創意及體驗經濟，整合以市民為中心的軟硬體服務。

演講結束後，賴清德指出，這幾年市府努力運用智慧科技的方法，解決這座城市的許多問題，至今也已有許多成果，包括交通、水情、觀光、環保、教育等許多APP與相關智慧科技；但他發現，不僅新加坡希望在2025年成為智慧國家，包括曾訪問過的以色列，也都朝智慧經濟的方向逐步前進。

有鑑於此，賴清德表示，市府未來將會結合中央政府、產官學界，共同集思廣益擘劃智慧城市藍圖，讓台南市的孩子們可以在智慧教育的環境中成長，讓政府的服務可以更有效率，讓更多年輕人有創業的機會與空間，希望藉此讓這座城市更有競爭力。

(中時)