常吵架還寫血書威脅 40年怨偶訴離判准
一對結婚40年的老夫老妻，長期因細故吵架，老先生還曾在家牆寫「血債血償」、「必定報仇」等威脅字樣血書，被老太太申請保護令。老太太最後受不了訴請離婚，法官都認為老先生的舉動已達不堪同居之虐待，除判准外，還判應給付剩餘財產差額750萬元給妻子。
蘇老先生與陳老太太於1974年結婚，婚後育有1男1女，目前均已成家立業。老太太指出，從結婚後老先生幾乎不做家事，即使家中髒亂不堪，也都留給她整理。2人長子出生後，原本計畫請保母照顧，沒想到托嬰的第一天，老先生竟然衝到保母家將孩子抱回，還從此對她心生不滿，拒絕在家用餐。
3、4年前，老先生被診斷罹患C型肝炎後，2人關係更加惡化，老先生因細故即大聲數落老太太及親友，還刻意讓周遭鄰居聽到，企圖使她無地自容。
2014年老先生又因細故大聲斥責老太太後，因過程中老太太不慎摔落玻璃杯，造成老先生被割傷；不料，對方竟像發狂一樣，將血抹在牆上，還書寫「血債血償」、「必定報仇」、「一定讓得到報應」、「不孝！下次會讓你見血」、「今世與你拚離婚」等威脅性字句，讓老太太嚇得報警申請保護令，並決定不再隱忍訴請離婚。
老先生雖不否認2人於2014年的糾紛，但自認只是情緒反應不當，並未達到離婚要件；他還強調，他的父親死亡近30年，老太太從未到父親靈塔悼祭；甚至還曾持刀追殺過他；也不關心、孝順他母親，即使母親80大壽也不參加，多年來更不參加年夜飯，因此不得請求離婚。
法官審理時，這對老夫妻的親友及鄰居都作證指出，他們結婚3、40年來一直在吵架，最近10幾年更吵得不像話，常常聽到老先生不管白天、晚上講話聲音愈來愈激動，還罵人三字經、五字經。
一、二審法官都據此認定，老先生的舉動已達不堪同居之虐待，除判准2人離婚外，還判老先生應給付剩餘財產差額750萬元給老太太。
(中時)
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