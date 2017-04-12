遭影射賄選 鄭永金獲判賠80萬

前新竹縣長鄭永金於2014年重投縣長選戰時，遭現任縣府社會處長田昭容在記者會上指控「擔心對手鄭先生在選情告急的時候，會用買票這樣的一個行為來賄賂選民」，鄭事後提告求償150萬元，地院判賠80萬。

(中時)