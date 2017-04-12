張宇懷孕5個月胖5公斤 32D激升F奶

張宇目前懷孕5個多月，預產期在8月底。（圖／取自臉書）

前主播張宇2月和政大學長男友Tutor ABC副總裁劉彥谷閃電登記結婚，日前開心證實懷有5個月的身孕，並表示飽受水腫、失眠的折磨，了解身為人母的辛苦，今（12日）她孕後首現身錄影，透露目前胖了5公斤，罩杯也激增到以前的內衣都穿不下。

據《蘋果日報》報導，張宇表示懷孕至今胖了5公斤，現在體重約51公斤，上圍還從原本的34D激升成F罩杯，無奈笑稱「之前內衣都穿不下了。」至於飲食方面，她採少量多餐的方法，但因賀爾蒙的影響，她不但胸前長痘痘，全身也嚴重水腫，讓她十分辛苦。

另外，張宇坦言偶爾會對老公發脾氣，常常對方回家很累想睡了，但她還是硬把老公拉起來聊天，而預計在8月底生的她，打算於年底或明年初，在台北或台中補辦婚宴。

(中時電子報)