台星25年大不同…龍應台暗批柯P：嘴巴大腦不連線

前文化部長龍應台暗批柯文哲，應讓多看書。(資料照片 陳建瑜攝)

台灣政治人物批評其他國家的狂言，近來引起廣泛熱烈的討論，作家龍應台終於也出聲了！她在臉書PO文「哀求」，國家和城市治理是極為複雜之事，對知識範圍特別窄而嘴巴與大腦不連線的人，她求他多看書，多看書吧。

龍應台並未直接點名誰，但行文可知是暗批台北市長柯文哲，龍應台劈頭就「哀求」，「他一踏出門、一張開口就代表了我們所有的人，唉，我笑不出來。」

龍應台曾出任文化部長，對政治領域並不陌生，她說，「對一個知識範圍特別窄而嘴巴與大腦就是不連線的人，也許真的只能哀求--求他多看書，多看書吧，國家和城市治理是一件非常、非常複雜的事。」

龍應台表示，25年前曾寫過一篇文章「幸好我不是新加坡人」，但25年來物轉星移，台灣與新加坡各自變化，她以「一個台灣人如果換住新加坡」作比較，指出以下的不同：

*消耗7.4倍的油

*少了53.66%失業的風險

*多活4.54年

*多掙57.58%的薪水

*被兇殺的可能性減低90%

*貧富不均的問題高了35.38%

*用電節省25.12%

*孩子一歲以下死亡的機率少了43.65%

*被關進監牢的機會少了17.29%

*生孩子少了5.26%

柯文哲如果看到這些數字，他是不是會考慮收回「新加坡是住在鳥籠裡的金絲雀」這句話呢？

(中時電子報)