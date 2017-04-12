林書豪：為聯合航空辯解的人都閃一邊去

美國聯合航空將一名亞裔乘客暴力拖下飛機，還血濺座艙。美國職籃NBA布魯克林籃網隊台裔球星林書豪推特留言說，替聯航辯解的人都閃一邊去吧。

林書豪的推特留言說，他不想在這件事情上表達太多個人意見，但任何意圖替聯航辯解的人，都閃一邊去吧（kick rocks）。

9日由芝加哥飛往肯塔基州路易斯市（Louisville）的聯合航空班機，因超賣機票，最後聯航請來航警，將一名亞裔乘客強行拖下飛機，甚至這名乘客還掛了彩。

聯航執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）事發之後，甚至把責任歸咎於這名乘客，結果引起公憤，不過之後他也改口說：「我仍為那個班機上發生的事困擾，我對被強行帶走的乘客，和機上所有其他乘客深深致歉」。1060412

(中央社)