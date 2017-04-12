環團籲停發許可 雲縣：竭力管控六輕空汙
立委及環保團體今天呼籲停發燃煤許可，雲林縣環保局表示，遵循既有國家法律制度，竭力管控六輕空汙，設備元件和電力管末排放加嚴，已是全國最嚴，會面對現實，持續努力。
朝野立委及台灣健康空氣行動聯盟等環團，呼籲雲林縣政府落實禁燒生煤及石油焦的承諾，勿展延台塑六輕的操作許可證，並舉辦行政聽證會。
彰化縣環境保護聯盟指出，台塑麥寮汽電共生廠共有7張燃煤操作許可證將在4月16日到期，占六輕全部總發電量19.19%，使用燃料包括重油、生煤、石油焦等污染性燃料，內含鉛鎘汞及戴奧辛等有害物質。
雲林縣環保局指出，包括電力設施管末排放加嚴及裁罰最高可裁處新台幣100萬元、設備元件揮發性有機化合物排放從10000ppm降到2000ppm等標準，已是全國最嚴。
雲林環保局指出，全國公民營電廠中，雲林縣是唯一將許可證展延期限從5年減為2年，也是唯一許可展延申請要求燃煤使用量平均核減2成、石油焦核減5成，共核減燃煤超過233公噸、石油焦超過60公噸。
對於舉辦行政聽證會，環保局表示，經查許可證申請的法源，「固定汙染源設置與操作許可證管理辦法」中，並未規定應經聽證程序，若要強制舉行聽證會，應該由立法院直接修改行政程序法加以規範。
雲林縣率先各縣市，在民國104年年6月以自治條例明訂2年後，縣內禁止使用生煤及石油焦，被稱為「六輕條款」，但是環保署在同年9月函告無效。
台中市在105年12月通過「管制生煤及石油焦自治條例」，雖然環保署曾說若雲林重提審查，結果可能不同，但雲林至今未見動作，不過在此期間，包括許可展延期縮短、排放加嚴等作為未曾稍歇。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。