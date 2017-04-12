環團籲停發許可 雲縣：竭力管控六輕空汙

立委及環保團體今天呼籲停發燃煤許可，雲林縣環保局表示，遵循既有國家法律制度，竭力管控六輕空汙，設備元件和電力管末排放加嚴，已是全國最嚴，會面對現實，持續努力。

朝野立委及台灣健康空氣行動聯盟等環團，呼籲雲林縣政府落實禁燒生煤及石油焦的承諾，勿展延台塑六輕的操作許可證，並舉辦行政聽證會。

彰化縣環境保護聯盟指出，台塑麥寮汽電共生廠共有7張燃煤操作許可證將在4月16日到期，占六輕全部總發電量19.19%，使用燃料包括重油、生煤、石油焦等污染性燃料，內含鉛鎘汞及戴奧辛等有害物質。

雲林縣環保局指出，包括電力設施管末排放加嚴及裁罰最高可裁處新台幣100萬元、設備元件揮發性有機化合物排放從10000ppm降到2000ppm等標準，已是全國最嚴。

雲林環保局指出，全國公民營電廠中，雲林縣是唯一將許可證展延期限從5年減為2年，也是唯一許可展延申請要求燃煤使用量平均核減2成、石油焦核減5成，共核減燃煤超過233公噸、石油焦超過60公噸。

對於舉辦行政聽證會，環保局表示，經查許可證申請的法源，「固定汙染源設置與操作許可證管理辦法」中，並未規定應經聽證程序，若要強制舉行聽證會，應該由立法院直接修改行政程序法加以規範。

雲林縣率先各縣市，在民國104年年6月以自治條例明訂2年後，縣內禁止使用生煤及石油焦，被稱為「六輕條款」，但是環保署在同年9月函告無效。

台中市在105年12月通過「管制生煤及石油焦自治條例」，雖然環保署曾說若雲林重提審查，結果可能不同，但雲林至今未見動作，不過在此期間，包括許可展延期縮短、排放加嚴等作為未曾稍歇。1060412

(中央社)