旅遊旺季將到 機位超賣教你6個小秘訣

再過不久就是旅遊旺季，民眾應該曾聽過、甚至遇過航空公司機位超賣的情形。其實機位超賣的情況比想像中更容易發生，旅遊搜尋引擎Skyscanner.com.tw整理了一些相關資訊，讓民眾碰到航空公司機位超賣時能了解大概情況，知道該如何面對？同時還有6個小秘訣，讓旅客較不易因為機位超賣導致無法登機。

★誰可以留在機上？

通常機位超賣的情況在登機前就會知道，因此在機位超賣時，航空公司首先會在辦理登機時就詢問有沒有旅客自願接受補償更改班機？如果自願人數不足，直至起飛前都會持續徵求自願改班的旅客。

當自願改班的人數不足而必須迫使旅客改班時，航空公司可依自家的登機順序規定來拒絕旅客登機。當機位超賣時，航空公司會優先考慮將一些行動不方便的人，以及與這些行動不便的人一起同行的人留在飛機上。此外，航空公司也有可能根據機票價格高低篩選旅客。

★自願放棄和被拒絕登機有什麼差別呢？

首先，不管是自願放棄班機座位還是被拒絕登機，航空公司都必須讓旅客選擇其他班次的飛機或是提供退費服務。如果是自願放棄座位的乘客，航空公司會進一步協商相關的補償內容，可能是提供優惠券或現金，來降低自願放棄的乘客在等待下一班飛機時的不悅，不過實際的補償內容仍是由航空公司決定。

★要是機位超賣了，航空公司會怎麼做呢？

如果發生機位超賣的情形，航空公司必須徵求該班機乘客的同意，自願放棄其座位，並且提供賠償作為交換。如果說直到最後都沒有任何的自願者，航空公司才可以在違背乘客意願的情況下拒絕乘客登機，但這樣事情就會變得有點麻煩了。

★遇到機位超賣怎麼辦？

1.詢問接續航班狀況，確認下一班最快可以轉接上的時間，或是否能協助搭乘其他航空公司的航班。

2.詢問是不是能轉機到其他鄰近的機場，再轉接或自行到達目的地，所產生的交通費用是否由航空公司全程負擔。

3.確認延誤期間的住宿費、餐費補償規則。

★如何盡量避開航空超賣？

1.提前辦理登機：一些航空公司在機位超賣時首先會考慮到支付機票費用最少的旅客讓出航班座位，但是有時也會在登機口選擇晚到的旅客和過安檢較慢的旅客。

2.不要等待：如果聽到你的機位超賣，請不要一直在隊伍最後等待，請立即向航空公司人員反應，不然可能會被認為是一位放棄預訂的旅客。

3.成為一名常客：這個說起來容易，做起來還是比較難。但是如果你對航空公司的航班、機票預訂了解更多，遇到機位超賣的機率就不會很大。

4.避開尖峰航班：如果條件允許，盡量選擇不要尖峰時刻的航班，就可以避免超賣帶來的麻煩。

5.詳閱合約條款：他們不是很有趣，通常是些比較小的字體，非常長，容易被旅客們忽視，但其實充滿了大量的訊息，讓你清楚了解航空公司的各項規定，為一切突發事件做好充分的準備。

6.選擇商務艙或者頭等艙：這個雖然有點奢侈，但是會大大減少遇到機位超賣的機率。

相信誰都不願意遇到機位超賣的情況，倘若遇到，請保留所有單據，以利後續各項事務的申請，更完整的文章資訊，請參考Skyscanner網站上的「機位超賣怎麼辦？」

(中時)