月僅付9000 北市第6家社區公托家園開幕
台北市長柯文哲上任後力推「社區公共托育家園」，每園至多收10名0到2歲嬰幼兒，既比一般公托容易找場地，也方便家長就近托育。位在士林區芝山國小內的社區公共托育家園，今(12)日開幕，為全市第六處，每月收費1萬4500元，扣掉相關托育補助，家長每月僅需負擔9000元。
北市社會局婦幼科長鐘雅惠指出，因不少社區公共托育家園都設點在學校內，因此會在暑假期間將場地整理完成，預計今年暑假全市的家數可達到12至13家；另外，也有多所學校空間正在洽談中，如果順利，今年底之前，希望能再設置完10家。
芝山社區公共托育家園由彭婉如文教基金會承辦，收托10名嬰幼兒，與其他社區公共托育家園相同，芝山每月收費1萬4500元，扣掉中央托育補助3000元、育兒津貼2500元，家長負擔費用僅需9000元。即日起至21日為報名期間，19日將有招生說明會，21日正式抽籤。
(中時)
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