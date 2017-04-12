李明哲案已逾三周 蔡英文首度出面表態

身兼黨主席的蔡英文總統，在黨工李明哲遭中國大陸「逮補」超過三週，首度為李明哲事件親自表達看法。李明哲案事件發生後，政府協同家屬全力營救李明哲，「我相信，政府的責任就是維護國家的尊嚴，及維護國人的人身安全，我們會讓李明哲早日平安回國」。

蔡英文以往中常會聽取專案報告後才會作出裁示，但今天罕見在聽完行政院報告李明哲案後，隨即發表談話。

行政院副院長林錫耀在中常會中報告，3月19日事件發生第一時間，府院都表達高度關切，陸委會及海基會也依照兩岸司法互助及共同打擊犯罪協議，多次向中方尋求案情的了解，但很遺憾地，都沒有獲得回應。林強調，維護人身安全向來是政府處理救援的最高指導原則，政府絕對不能讓國人的人身安全在處理的過程中受到影響。

林錫耀強調，人道探視是最基本的人權，對於中國政府這段時間以來的漠視，陸委會也表達嚴正抗議。

(中時)