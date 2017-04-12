心臟病 別拿「舌下含」當萬靈丹

陳俊兆醫師講解如何預防冠狀動脈心臟病。（張穎齊攝）

心臟病是國人第二大死亡病因，常在毫無預警的情況下發生猝死，這類疾病俗稱「冠心病」。許多年長者會將硝酸甘油「舌下含」當作萬靈丹吞下肚，有些人使用後，反而導致血壓降得更低，甚至有的照樣休克猝死，醫生呼籲這是國人錯誤的觀念。

去年十月《燒肉粽》歌王郭金發就在台上因心肌梗塞猝逝，前總統李登輝也因心臟病在身體裡裝了十幾支金屬支架，讓民眾不得不重視這樣的隱形殺手。

基隆醫院心臟科陳俊兆醫師表示，常見病人遇到頭痛、胸悶、心悸就將舌下含拿來服用，但要小心，誤用、濫用可能害了自己，甚至誤人性命，這些錯誤觀念和做法，都有可能延誤救命時機，弄巧成拙。

陳俊兆說，對於冠狀動脈心臟病來說，預防勝於治療，尤其重要。預防措施要避免引起心臟病的危險因素，如戒菸、減重、運動及控制飲食，對有心臟病發作家族史的人、已罹患3高的患者，更應加強預防及治療，此類病人千萬不

他提供一個病例，一名84歲女性，為3高患者，8年前接受過心導管手術，並置入了一支金屬支架，之後過幾年不再繼續在心臟科門診追蹤，8年後又復發，目前仍在心臟內科門診追蹤。

陳俊兆認為，不可輕忽後續的追蹤治療，應服用門診提供的藥物，並持續至門診追蹤治療。對於因心臟病裝上金屬支架的部分，他認為應盡量避免裝置，因為裝上之後一輩子都拿不出來，主要還是要服用對的藥物。

(中時)