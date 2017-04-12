江宏傑為這事痛哭 自招動念退出桌球界

江宏傑今為ORIS板橋大遠百重新開幕站台，帥氣十足。(張祐銘攝)

江宏傑今為ORIS板橋大遠百重新開幕站台，帥氣十足。(張祐銘攝)

江宏傑今為ORIS板橋大遠百重新開幕站台，帥氣十足。(張祐銘攝)

桌球好手江宏傑今未ORIS板橋大遠百店重新開幕站台，手戴Altimeter Rega限量飛行表帥氣十足，如今成為運動與時尚界矚目焦點，但他今卻自招，在2012年曾一度想放棄桌球這條路，他解釋，2012年選拔賽落敗，無緣進入奧運代表隊，讓他當場落下男兒淚，晚上回到飯店更是痛哭到凌晨深夜，他說，當時覺得自己準備很久，應該有辦法進入代表隊，但誰知事與願違，他說，當時甚至看到球桌就會想哭，1、2個月內都不想碰桌球，一度想放棄，但後來隨著時間過了，也就繼續向前看。

(中時)