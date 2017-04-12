川普下令飛彈轟敘 伊凡卡母愛成關鍵
美國總統川普(Donald Trump)上周四下令發射59枚巡弋飛彈轟炸敘利亞軍事設施，以懲罰敘利亞使用化學武器攻擊平民，引發全球一片譁然。而外界也對川普對續政策的態度轉變感到好奇，川普自己說過當他看到敘利亞兒童遭化武攻擊讓他想法改變很多，而近日川普次子艾瑞克(Eric)接受採訪時表示，姐姐伊凡卡(Ivanka)在這項決議中佔有重要的角色，而也是她的母愛對敘利亞化武更加感同身受。
據《每日電訊報》(The Daily Telegraph)報導，川普次子艾瑞克接受採訪表示，他確定伊凡卡鼓勵川普對阿薩德(Assad)政權發射飛彈，在這次軍事活動中扮演關鍵的角色，更說：「伊凡卡是三個孩子的母親，而她有影響力，我很確定有聽到她說：『聽著！這是一件恐怖至極的事情』」。
艾瑞克目前不是川普幕僚的一份子，而是和哥哥小唐納(Donald Jr.)負責管理川普的事業，他仍表示：「儘管我遠離了政治，仍可以看的出來川普受到那些影像的影響」，也說「誰看了那種景象會沒有反應?」，他也解釋川普兩年前對美國以任何方式介入敘利亞很反對，但當看到他們的國家領導人居然用毒氣毒死自己的婦女、兒童，美國在這個時刻是世界的領袖、強權，必須為此站出來和行動，而能獲得同盟國家的支持，是一件很棒的事情」。
伊凡卡上個月被川普任命為白宮助理，而在此之前她的影響力也不容小覷，多次和外國元首會面包括日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)、德國總理梅克爾(Angela Merkel)，以及她上周也參與了習川會。她曾在敘利亞遭到化武攻擊後，在推特上表示：「昨天這起令人髮指的化學攻擊後流出的照片，讓我覺得心痛又氣憤」。
(中時電子報)
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