不滿友人欠繳罰單 誣告機車遭竊判拘30日

新竹縣毛姓男子名下機車，因多由蔡姓友人騎乘，累積欠繳罰單，害得毛遭法院強制執行扣薪，他為教訓友人，去年寫信向警察局謊稱機車失竊，警方循線在蔡的住處找到機車，但蔡否認偷竊，警方追查發現是毛扯謊。

由於毛涉嫌誣告，地院法官審理後，認為毛妨害司法偵查權行使及發動，判拘役30日，得易科罰金。

(中時)