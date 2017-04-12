因應一例一休 員林客運4月起減班
《勞基法》一例一休上路後，員林客運公司不堪營運成本增加。從本月起減班，部分路線班次停駛，員客員林站長謝世杰表示，停駛的班次都是離峰時段，影響小，可以讓司機多休息，安全性也提高。
謝世杰說，員林客運員林站目前約有50名司機，總共要負責10多條路線，主要範圍為台中
、彰化、南投、雲林與嘉義。由於司機人力本來就吃緊，最近一例一休實施，更是雪上加霜，所以才要調整班次因應。
這次減班的主要是員林─西螺─彰化以及西螺─嘉義兩條路線，其中員林─西螺─彰化線原本每天約有40多個班次，4月1日起有6至7個班次停駛。
「孩子上下學怎麼辦！」日前，員林客運在站區張貼部分班次停駛的公告時，有學生及家長擔心上下學的交通接送，緊張不已。
謝世杰表示，停駛的班次都事先斟酌考量，除了呈報監理單位核准，員客在事前也已公告，並且透過公車司機宣導，絕大多數乘客的權益不會有影響，實施10多天來，並沒有接到投訴。
謝世杰說，事實上，停駛的班次中，有部分甚至經常一趟下來都沒有乘客，「空跑」的狀況很多，有時候是5點多的大清早，或是深夜的10點多，不僅虧錢，對司機來說，更可能造成疲勞駕駛，為此，減班除了考量人力調度及成本，安全更是重要。
(中時)
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