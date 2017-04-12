打開百寶箱 學童閱讀樂趣增
打開多拉A夢的閱讀百寶箱！台東縣政府文化處響應「世界閱讀日」，邀請從台北來的說故事團隊，帶來裝滿許多神奇故事的百寶箱，與縣內的小朋友分享閱讀的樂趣，小朋友今天聽完故事以後，動手種下神奇豆子，讓閱讀的種子萌芽。
台東縣政府文化處圖書館昨天多了小朋友的嬉笑聲，台北「思多力親子成長」說故事團隊裡的彎彎姐姐，帶領數十名幼兒園小朋友，進入故事繪本「伊布奶奶的神奇豆子」的精采故事中，小朋友聽完故事後，也動手做勞作，種下神奇小豆豆，把作品帶回家與爹地媽咪分享，彎彎說，看到小朋友專注的眼神，很開心。
文化處表示，每年的4月23日是「世界閱讀日」，為了鼓勵人們閱讀，文化處圖書館舉辦系列閱讀活動，邀請縣民參與這個世界性的節日，透過閱讀與世界連結，今年的世界閱讀日，該處以有趣的繪本故事陪伴小寶貝們，一起享受閱讀的美好時光。
「多拉A夢的閱讀百寶箱」活動，從即日起到14日止，每天上、下午在文化處圖緒館2樓嬰幼兒專區各1場，歡迎縣內幼兒園預約報名，15日上午10:00~11:00則歡迎爸爸媽媽帶著小寶貝來聽故事。
(中時)
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