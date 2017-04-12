高齡化社會 屏縣可望上演高級實習生
屏東縣65歲以上老人占全縣人口數達15％以上，正式邁入高齡社會，為重新定義長輩生活，屏東縣政府要求勞工處及農業處於縣內進行職缺盤整，開發尋找適合長輩從事的工作機會，猶如電影《高年級實習生》，可望在不久將來於國境之南真實上演。
由影星勞勃狄尼洛飾演的70歲鰥夫班惠塔克，發現退休生活不應該只是等死，他把握機會重回職場，成為一家線上時裝網站的高年級實習生。
屏東縣副縣長吳麗雪坦言，高齡者的就業需求很大，但社會氛圍卻不支持，家人常覺得長輩年紀一到65歲以上，所有事都需要有人從旁協助，否則就會被冠上子孫不肖罪名，但過度依賴照顧容易加速老化及失智症狀，「其實老人家也可以有不一樣的生活方式」。
吳麗雪舉例，已是高齡國家的日本、德國，不少收費站、售票亭，都選擇雇用長者二度就業，「別人可以、我們為何不能」，只要把觀念打開就能做。
目前已經要求縣府相關局處協助，開發中高齡求職者適合的職缺，並適時將職務重新設計，例如8小時的工作可以分成2小時，再由4人分擔，不僅可以協助長輩找到生活重心，更能增加實質收入。吳麗雪強調，誰說洗車只有年輕人能做，老人家來洗說不定也一樣能勝任。
(中時)
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