陸帕金森患者占全球一半 7成延誤治療

中國大陸醫師協會神經內科醫師分會近日發布報告指出，中國大陸的帕金森症患者人數接近300萬人，約占全球患者總數一半，但有近7成患者延誤治療。

財新網報導，在中國大陸，帕金森症已經成為腫瘤、心腦血管疾病後，中老年人的「第三殺手」。

去年針對北京、西安、上海三地流行病學調查就發現，65歲以上老年人每100人中就有1.7人患有帕金森症，該年齡患者人數占比超過8成。

中國大陸東南大學附署中大醫院神經內科醫生袁寶玉在接受媒體訪問時曾表示，國外研究發現，60到90%帕金森症患者會有睡眠障礙，40到55%有抑鬱症狀，許多病人在早期可能就會出現嗅覺減退或無徵兆頻繁摔倒等症狀，但因為公眾認識不足，容易被忽略。

中華醫學會神經病學分會帕金森及運動功能障礙學組等機構也曾發布一項報告顯示，在逾6000名受訪者中，90%對帕金森症不了解，7成受訪者甚至沒聽過帕金森症。1060412

(中央社)