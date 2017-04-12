照顧服務員學客語 助了解受照顧者需求
照顧服務員訓練課程結合客語教學，讓照服員學習基本溝通客語，若遇受照顧者講客家語，更容易了解其需求，增進照護品質。
南投縣政府文化局與竹山秀傳醫院合作，今天辦理照顧服務員客語溝通在職訓練，讓第一線從事老人服務工作的照服員熟悉客語，拉近與被照顧者距離。透過專業客語教師授課，學員普遍好評，也認為多學習一種語言，有助溝通、了解對方需求。
縣府文化局長林榮森說，為讓更多人認識客家文化，今年與社福醫療機構、民間團體合作，讓從事居家照護的第一線人員熟悉客語，相信在服務講客語的受照顧者時，照護員可更得心應手。
竹山秀傳醫院副院長蔡味娟表示，今年第一次將語言課程融入在職訓練，醫院服務對象有不少客家人，醫療服務納入多元文化，相信病人接受度與信任感也能提高，且語言溝通順暢，才能更全面照顧更多不同族群民眾，醫院未來考慮將語言課程納入正式職訓。
游姓照顧服務員說，透過教師生動活潑、生活化的口語教學，讓她認識基本客語溝通，未來若遇老人家講客語，相信可更容易了解受照顧者需求，透過拉近彼此距離，也能更親近對方。1060412
(中央社)
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