強化新南向 觀光局放寬獎勵旅遊限制

全面強化東南亞旅客來台力道，觀光局今天宣布，將擴大境外旅遊獎勵，未來50人以上團體，就可申請在地文史團體表演補助，盼讓更多人看見台灣特色。

陸客不來，政府從去年底開始積極推動新南向政策，試辦泰國、汶萊等國免簽措施，今天更是宣布第二波新南向措施，新增試辦菲律賓免簽措施。

觀光局同時宣布，將擴大境外旅遊獎勵，針對新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、印度、不丹、澳洲、紐西蘭等超過4天3夜的獎勵旅遊活動，提供旅遊接待、迎賓宴、文化表演節目等獎助。

另外，修正放寬針對3天2夜獎勵旅遊團體提供台灣特色藝文節目觀賞之獎助，未來50人以上團體就可以申請，採實報實銷方式，邀請的表演團體須經地方政府認可，盼讓更多觀光客看見台灣特色。

觀光局表示，新南向政策上路後，東南亞各國的觀光客都大幅增加，像泰國比去年同期成長81.3%、汶萊和越南都成長62%，成效明顯，預估可創造超過新台幣8億元消費產值。1060412

(中央社)